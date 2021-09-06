Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Новости   //    Гандбол

Алексеев ушел с поста главного тренера женской сборной России по гандболу

12:50
Алексей Алексеев. Фото Instagram
Алексей Алексеев. Фото Instagram
Теги:

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил об уходе Алексея Алексеева с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.

«31 августа закончился контракт Алексея Алексеева, мы его уведомили, что он не будет продолжать работу со сборной. Мы идем на серьезное обновление, на две трети команда будет омоложена. Мы хотим более молодого специалиста. Есть несколько соискателей, к 29 сентября определимся», — приводит слова Шишкарева ТАСС.

Алексеев возглавил сборную в 2020 году. Под его руководством команда завоевала серебро на Олимпиаде в Токио.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12311017

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

Польский фанат-хулиган наглухо нокаутировал легенду кикбоксинга
Что рассказал о болезни госпитализированный Папунаишвили
Жители Иркутской области опубликовали кадры землетрясения
Диетолог назвала продукты, снижающие уровень сахара в крови
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
14
Офсайд