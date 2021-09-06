Алексеев ушел с поста главного тренера женской сборной России по гандболу

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил об уходе Алексея Алексеева с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.

«31 августа закончился контракт Алексея Алексеева, мы его уведомили, что он не будет продолжать работу со сборной. Мы идем на серьезное обновление, на две трети команда будет омоложена. Мы хотим более молодого специалиста. Есть несколько соискателей, к 29 сентября определимся», — приводит слова Шишкарева ТАСС.

Алексеев возглавил сборную в 2020 году. Под его руководством команда завоевала серебро на Олимпиаде в Токио.