Один из лучших игроков сборной России на ЧМ-2021 Сергей Марк Косоротов по прилету в Москву отметил, что до сих пор до конца не понимает, что произошло с командой в провальном матче со Швецией (20:34), ставшим для россиян последним в Египте.

— Это был хороший турнир со смазанным финальным аккордом, — считает Косоротов. — Но ничего, будем делать выводы, изучать, анализировать перед следующими турнирами. Не знаю, что произошло в матче со Швецией. Сам себе до сих пор задаю этот вопрос, и однозначного ответа пока нет. Надеюсь, мы его найдем, и подобное не повторится.

— У сборной было много потерь перед стартом. Насколько это повлияло на игру команды?

— На что была способна команда в оптимальном составе, мы уже не узнаем. Да, мы с теми ребятами, кто выбыл, сыгрывались, вместе проходили через разные соревнования. Но чему быть, того не миновать. Тяжело ли действовать в одного номинального разыгрывающего весь чемпионат? Тяжело, хотя это лучше спросить у Димы Житникова (улыбается). У меня-то была подмена.

Напомним, россияне в решающем матче второго группового этапа уступили Швеции со счетом 20:34.

(Антон Бабошин)