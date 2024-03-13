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13 марта, 21:00

Сборная России обыграла Белоруссию впервые за год

Антон Бабошин
Корреспондент
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Мужская сборная России в первом матче OLIMPBET Суперсерии победила в Казани команду Белоруссии со счетом 31:28. Лучшим снайпером встречи стал левый полусредний венгерского «Веспрема» Сергей Марк Косоротов, сыгравший за национальную команду впервые с момента окончания Евро-2022, на его счету 12 голов. Хозяева уверенно выиграли первый тайм, и не без труда удержали преимущество после перерыва, хотя соперникам удалось в какой-то момент сократить отставание до минимума.

Эта победа стала для команды Велимира Петковича первой за семь матчей против белорусов. После победы в двух товарищеских играх в январе 2023-го россияне в двух ответных встречах в Минске весной прошлого года добились только одной ничьей, затем осенью уступили все три матча в рамках первой Суперсерии, прошедшей в Белоруссии, а затем проиграли и на OLIMPBET Кубке дружбы в Москве.

В рамках нынешней OLIMPBET Суперсерии Россия и Белоруссия встретятся еще дважды — 15 марта в Москве и 17-го в Чехове.

OLIMPBET Суперсерия
Россия — Белоруссия — 31:28 (18:12)
Р: Косоротов (12), Ермаков (6), Беляев (6)
Б: Белявский (9)

Сборная России по гандболу
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