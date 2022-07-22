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Сегодня, 15:45

Российских гандболистов будут дисквалифицировать за отказ от сборов национальной команды

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российских гандболистов будут отстранять от участия в матчах чемпионата России за игнорирование тренировочных сборов национальной команды, сообщили в Федерации гандбола России (ФГР).

В среду, 20 июля, сборная России начала сбор на базе в Подмосковье, которые пропускают гандболисты «Чеховских медведей».

Нынешний сбор национальной команды не внесен в плановый календарь мероприятий, что позволило клубу не отпускать на него своих гандболистов.

Исполком ФГР внес изменения в дисциплинарный регламент, которые вводят наказание за пропуск даже внепланового сбора сборной России. Его строгость будет зависеть от количества пропущенных дней сбора. За каждый день гандболиста будет наказываться отстранением на одну игру чемпионата России.

Источник: https://tass.ru/sport/15286229
Гандбол
ГК Чеховские медведи
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