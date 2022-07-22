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Сегодня, 16:41

Гандбольные клубы из России и Белоруссии примут участие в турнире Ассоциации Юго-Восточной Европы

Виктория Кравченко
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Сегодня, 22 июля, в Москве Федерация гандбола России и Белорусская федерация гандбола заключили контракт с SEHA — Gazprom League.

Таким образом, ФГР и БФГ согласны на участие в сезоне-2022/23 SEHA — Gazprom League клубов из чемпионатов России и Республики Беларусь. Клубы обязаны делать все возможное для поддержания высокого уровня соревнования, судейства и продвижения гандбола.

В подписании договора участвовали вице-президент SEHA — Gazprom League Борис Сапожников, президент ФГР Сергей Шишкарев и генеральный секретарь БФГ Андрей Балецкий.

Источник: https://rushandball.ru/publications/27624/seha-rus-by
Гандбол
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