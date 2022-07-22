Гандбольные клубы из России и Белоруссии примут участие в турнире Ассоциации Юго-Восточной Европы

Сегодня, 22 июля, в Москве Федерация гандбола России и Белорусская федерация гандбола заключили контракт с SEHA — Gazprom League.

Таким образом, ФГР и БФГ согласны на участие в сезоне-2022/23 SEHA — Gazprom League клубов из чемпионатов России и Республики Беларусь. Клубы обязаны делать все возможное для поддержания высокого уровня соревнования, судейства и продвижения гандбола.

В подписании договора участвовали вице-президент SEHA — Gazprom League Борис Сапожников, президент ФГР Сергей Шишкарев и генеральный секретарь БФГ Андрей Балецкий.