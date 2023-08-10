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Сегодня, 21:35

Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова сообщила, что победила рак

Ана Горшкова
Корреспондент
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Владлена Бобровникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова в своих социальных сетях рассказала, что излечилась от рака.

«После трех месяцев лечения, 6 курсов химиотерапии, мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», — написала Бобровникова.

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В мае у 35-летней Бобровниковой было диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина. В июне спортсменка рассказала, как выбирала парик после курса химиотерапии.

Бобровникова является шестикратной чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны, а также семикратной победительницей Кубка России. В составе сборной России она побеждала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.

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Гандбол
Владлена Бобровникова
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