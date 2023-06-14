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Сегодня, 11:54

Российская гандболистка Бобровникова рассказала о борьбе с раком

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала, как выбирала парик после курса химиотерапии.

«Когда ты на третьем курсе химиотерапии и уже лысая, но хочется чувствовать себя женственной и гладить волосы! Я переживала, что будет тяжело найти парик комфортный, красивый, не жаркий, чтобы люди даже не поняли, что у меня нет волос. Девочки, меня узнали и сделали даже скидку, спасибо огромное! Когда была здоровая, парик мне казался чем-то развлекательным, для вечеринки, а сейчас это моя необходимость, от которой я такая счастливая», — написала Бобровникова, опубликовав видео примерки парика.

В мае у 35-летней Бобровниковой было диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина.

Бобровникова является шестикратной чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны, а также семикратной победительницей Кубка России.

Гандбол
Владлена Бобровникова
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