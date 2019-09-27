Олег Кулешов: «Рад, что буду работать в «Спартаке»

В гандбольном «Спартаке» произошли перемены в тренерском штабе. Игорь Левшин подал в отставку и займет место второго тренера и тренера вратарей. А на посту главного тренера его сменил Олег Кулешов.

— Я рад, что буду работать в таком большом клубе как «Спартак», — сказал Кулешов. — Перед нами стоит ряд непростых задач, которые предстоит решать. Команда показала хорошие результаты в предыдущих сезонах, высокое качество игры. Есть нюансы, которые нужно добавлять, чтобы добиваться больших целей.

Сейчас главная задача — наладить систему командной игры. В подготовке к играм будем делать акцент на собственных действиях. Некоторых ребят из команды я знаю по опыту работы в сборной России. С другими буду знакомиться, нам надо налаживать контакт.

Мы будем работать в тандеме с Игорем Левшиным. Результатами в прошлом сезоне он доказал, что является грамотным специалистом. Приложим все усилия, чтобы сделать команду сильнее.

В качестве игрока Олег Кулешов выступал за волгоградский «Каустик», а также немецкие «Магдебург» и «Гуммерсбах». Входил в сборную России и добился более чем заметных успехов — стал чемпионом Европы-1996, чемпионом мира-1997, серебряным призером чемпионата Европы-2000 и бронзовым призером Олимпийских игр-2004 в Афинах.

После завершения игровой карьеры Олег Кулешов стал тренером, возглавлял команду третьей немецкой Бундеслиги «Шпринге», с 2012 по 2015 гг. был главным тренером сборной России, а в сезоне 2018/19 возглавлял краснодарский «СКИФ». (Сергей Подгорнов)