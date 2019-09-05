Миндаугас Урбонас: «Поражения давят на «Спартак», но одна победа все исправит»

Левый крайний гандбольного «Спартака» Миндаугас Урбонас прокомментировал дебютный матч команды в SEHA-Лиге против «Еврофарма» (29:34).

— Это был очень сложный матч для нас. Мы все разочарованы нашими последними результатами. У нас пока не получается победить, поражения давят, но в команде все понимают, что один хороший матч поможет нам выйти из полосы неудач.

Нам нужно работать еще больше — в первую очередь, над взаимопониманием на площадке. У нас много новичков в команде, поэтому требуется время. «Спартак» обязательно выберется из сложной ситуации!

Что касается давления трибун в Македонии, то, конечно, мы его чувствовали. В зале стоял такой свист на наших атаках, что игроки на площадке не слышали друг друга. В то же время, было очень приятно увидеть наших болельщиков на трибунах. Мы всегда рады встретить их на любом выездном матче! Хотелось бы, чтобы они продолжали нас поддерживать.

Следующую игру в SEHA-Лиге «Спартак» проведет также на выезде — 17 сентября против БГК им. Мешкова в Бресте. (Сергей Подгорнов)