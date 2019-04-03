Михаил Виноградов: "Приглашение в сборную России стало неожиданностью"

Левый полусредний "Спартака" Михаил Виноградов и правый крайний красно-белых Дмитрий Ковалев получили приглашения в сборную России. 11 и 14 апреля национальная команда под управлением Эдуарда Кокшарова в матчах отборочного раунда Евро-2020 сыграет с венграми. Свой вызов в сборную России прокомментировал Михаил Виноградов.

– Очень рад приглашению в национальную команду, – сказал Михаил Виноградов. – Для меня это было неожиданностью, поскольку на позиции левого полусреднего в сборной России серьезная конкуренция. Главный тренер команды Эдуард Кокшаров в интервью сказал, что мое приглашение является авансом. На предстоящем сборе мне предстоит доказывать свою состоятельность. В целом, я очень рад, что у меня будет возможность тренироваться с игроками, выступающими в сильных европейских чемпионатах.

Сборная Венгрии – непростой соперник, поэтому россиян ожидают два сложных матча. Очень надеюсь, что болельщики поддержат нас на домашнем матче в Астрахани.

После двух туров сборные России и Венгрии возглавляют седьмую отборочную группу, имея в активе по две победы. Также в этом квартете выступают национальные команды Словакии и Италии. На Евро-2020 выдут по две лучшие сборные из каждой отборочной группы. (Максим Бирюков)