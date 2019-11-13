«Луч» проиграл «Звезде» и потерпел девятое поражение подряд
20:43
«Звезда» в домашнем матче предварительного этапа чемпионата России уверенно обыграла «Луч» — 34:21. Московская команда потерпела девятое поражение кряду.
Гандбол
Чемпионат России. Женщины
Предварительный этап
Лада (Тольятти) — АГУ-Адыиф (Майкоп) — 35:23 (16:11)
Астраханочка (Астрахань) — Университет (Ижевск) — 31:18 (13:8)
Ставрополье-СКФУ (Ставрополь) — Кубань (Краснодар) — 24:34 (24:34)
Звезда (Звенигород) — Луч (Москва) — 33:21 (16:7)
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