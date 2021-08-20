Шишкарев: «С большой вероятностью пляжный гандбол станет олимпийским видом спорта уже в Лос-Анджелесе»

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев на пресс-конференции по итогам исполкома рассказал о возможности включения пляжного гандбола в программу Олимпийских игр с 2028 года.

«Очень большая вероятность, что в Лос-Анджелесе пляжный гандбол станет олимпийским видом спорта, у меня были об этом разговоры с представителями международной федерации в Токио. Классический гандбол в США, к сожалению, не так популярен, а пляжники более перспективны, учитывая климат и внешнюю привлекательность этого вида спорта. Нам надо готовиться заранее», — сказал Шишкарев.

Мужская сборная России — действующий бронзовый призер недавнего чемпионата Европы, женщины остались без медалей.