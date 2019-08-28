Капитан сборной России пропустит чемпионат мира

Олимпийская чемпионка по гандболу Дарья Дмитриева должна полностью пройти реабилитацию после разрыва ахиллова сухожилия. Она не будет форсировать подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря.

«Я лично слежу за графиком восстановления, — цитирует президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева ТАСС. — Не нужно сейчас форсировать события и выходить за положенные пять-шесть месяцев. Чемпионат мира Даша уже точно пропустит».