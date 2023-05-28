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Капитан ЦСКА Шишкарев: «Вратарь Кузнецов провел второй тайм как зверь, это позволило нам раскрепоститься»

Алина Савинова
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Капитан гандбольного ЦСКА Даниил Шишкарев поделился эмоциями после победы над «Пермскими медведями» в финале чемпионата России.

«Сегодня «медведи», наверное, физически просели во втором тайме. И Дмитрий Кузнецов доказал, что он хороший вратарь. Его игра стала определяющей. Второй тайм он провел как зверь, отбил несколько важных мячей подряд. Это позволило нам раскрепоститься и показать свою игру. Это результат плодотворной работы в течение всего сезона. Команда строилась с того момента, как мы собрались. Было много разногласий, прений, но мы собрались и заслужили этот кубок. Чемпионство в год столетия ЦСКА — это что-то особенное. Сегодня еще и 50 лет с первого чемпионства гандбольного ЦСКА. Это то, ради чего я пришел в клуб гол назад», — цитирует Шишкарева Metaratings.ru.

ЦСКА выиграл финальную серию против «Пермских медведей» со счетом 2-0 и впервые стал победителем чемпионата страны. До этого на протяжении 21 года турнир выигрывали «Чеховские медведи».

Источник: https://metaratings.ru/news/kapitan-gandbolnogo-cska-shishkarev-vratar-kuznecov-provel-vtoroi-taim-kak-zver-eto-pozvolilo-nam-raskrepostitsya-254647/
Гандбол
ГК ЦСКА
Даниил Шишкарев
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