Российская гандболистка Вяхирева выиграла чемпионат Норвегии в составе «Вайперс»

Российская гандболистка Анна Вяхирева «Вайперс» выиграла чемпионат Норвегии.

В финале ее команда обыграла «Сторхамар» со счетом 32:26. Первый матч ее команда также выиграла (32:19).

Чемпион страны в Норвегии определяется по итогам предварительного этапа, победитель плей-офф получает место в Лиге чемпионов. «Вайперс» стал чемпионом Норвегии в седьмой раз подряд в своей истории.

Летом 2022 года Вяхирева покинула «Ростов-Дон» после шести лет в клубе и перешла в «Вайперс». В составе сборной России Вяхирева выиграла Олимпийские игры 2016 года и стала серебряным призером Игр Токио. Также на ее счету бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.