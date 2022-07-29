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Сегодня, 18:04

Тренер сборной Швеции по гандболу был задержан полицией в аэропорту. Он пошутил, что провозит бомбу в багаже

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер сборной Швеции по гандболу был задержан полицией в аэропорту Копенгагена, сообщает TV2.

Как потом выяснилось, мужчина во время сдачи багажа сказал, что в сумке у него лежит бомба.

Такой поступок привел к тому, что правоохранительные органы были вынуждены перекрыть аэропорт и начать эвакуацию.

В настоящее время тренер, чье имя не уточняется, отстранен от должности до дальнейшего уведомления и находится под арестом.

Сборная Швеции по гандболу
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