Тренер сборной Швеции по гандболу был задержан полицией в аэропорту. Он пошутил, что провозит бомбу в багаже

Тренер сборной Швеции по гандболу был задержан полицией в аэропорту Копенгагена, сообщает TV2.

Как потом выяснилось, мужчина во время сдачи багажа сказал, что в сумке у него лежит бомба.

Такой поступок привел к тому, что правоохранительные органы были вынуждены перекрыть аэропорт и начать эвакуацию.

В настоящее время тренер, чье имя не уточняется, отстранен от должности до дальнейшего уведомления и находится под арестом.