Федерации гандбола России и Белоруссии хотят создать совместную лигу

Федерация гандбола России (ФГР) и Белорусская федерация гандбола (БФГ) планируют создать совместную мужскую лигу, матчи которой будут проводиться в дни еврокубковых игр.

«Думаю, это будет очень интересное соревнование, не менее увлекательное, чем еврокубки, и наши гандболисты не потеряют квалификацию. Используем это время для подготовки резервов, для выхода на новый уровень, план намечен, и мы незамедлительно приступаем к действиям. Задача — создать турнир по международным стандартам, с соблюдением спортивных принципов, востребованный и нацеленный на повышение мастерства гандболистов двух братских стран», — приводит ТАСС слова президента ФГР Сергея Шишкарева.

Сегодня, 29 марта, в Москве состоялась встреча делегаций ФГР и БФГ, на которых обсуждалось взаимодействие клубов и сборных России и Белоруссии. Начало совместного турнира запланировано на сентябрь этого года, федерации достигли принципиального согласия об организации лиги.

28 февраля исполком Европейской гандбольной федерации (EHF) отстранил российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок.