Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 19:25

Федерация гандбола России обжаловала решение суда EHF не приостанавливать отстранение

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Федерация гандбола России (ФГР) подала апелляционную жалобу на решение суда Европейской федерации гандбола (EHF) отклонить ходатайство ФГР о приостановлении отстранения российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой организации на время разбирательства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФГР.

Жалоба отправлена в суд второй инстанции EHF. 28 февраля исполком EHF принял решение отстранить на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

23 марта член исполкома и юрист ФГР Максим Гулевич сообщил, что ФГР подала жалобу в суд EHF на это решение. Также было подано ходатайство о временной — до вынесения основного решения — приостановке действия решений исполкома EHF, которое было отклонено 24 марта.

Помимо отстранения российских клубов и сборных от участия в турнирах EHF, организация перенесла чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на чемпионат Европы по пляжному гандболу 2023 года. Оба мероприятия должны были пройти в Москве в июле 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14232221
Сборная России по гандболу
1
0
Читайте также
Русские тренеры готовят новую звезду для сборной США. Без наших девушек она — главный фаворит юниорского ЧМ
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федерации гандбола России и Белоруссии хотят создать совместную лигу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости