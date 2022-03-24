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Сегодня, 21:25

Суд EHF отказался отменить отстранение российских команд на время разбирательства

Иван Шитик
Корреспондент
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Суд Европейской федерации гандбола (EHF) отклонил ходатайство Федерации гандбола России (ФГР) о приостановлении отстранения российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой организации на время разбирательства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу EHF.

28 февраля исполком EHF принял решение отстранить на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. 23 марта член исполкома и юрист ФГР Максим Гулевич сообщил, что ФГР подала жалобу в суд EHF на это решение. Также было подано ходатайство о временной — до вынесения основного решения — приостановке действия решений исполкома EHF.

Решение об открытом судебном разбирательстве будет вынесено на более позднем этапе по установленным судом EHF процедурам.

Помимо отстранения российских клубов и сборных от участия в турнирах EHF, организация перенесла чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на чемпионат Европы по пляжному гандболу 2023 года. Оба мероприятия должны были пройти в Москве в июле 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14177885
Сборная России по гандболу
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