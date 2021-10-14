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«Барселона» обыграла бухарестское «Динамо» в Лиге чемпионов, «ПСЖ» выиграл у «Мотора»

14 октября, 23:38

В матче первого группового турнира Лиги чемпионов среди мужчин «Барселона» выиграла у бухарестского «Динамо» (36:32).

«ПСЖ» победил «Мотор» (40:32). «Порту» уступил «Веспрему» (23:30). «Сегед» проиграл «Эльверуму» (30:34).

Лига чемпионов. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа A

«Сегед» (Венгрия) — «Эльверум» (Норвегия) — 30:34 (15:19)

Первый групповой турнир. Группа B

«Барселона» (Испания) — «Динамо» (Румыния) — 36:32 (19:14)

«Порту» (Португалия) — «Веспрем» (Венгрия) — 23:30 (10:16)

«ПСЖ» (Франция) — «Мотор» (Украина) — 40:32 (19:14)

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Евгений Петров все материалы автора
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