«Барселона» обыграла бухарестское «Динамо» в Лиге чемпионов, «ПСЖ» выиграл у «Мотора»
14 октября, 23:38
В матче первого группового турнира Лиги чемпионов среди мужчин «Барселона» выиграла у бухарестского «Динамо» (36:32).
«ПСЖ» победил «Мотор» (40:32). «Порту» уступил «Веспрему» (23:30). «Сегед» проиграл «Эльверуму» (30:34).
Лига чемпионов. Мужчины
Первый групповой турнир. Группа A
«Сегед» (Венгрия) — «Эльверум» (Норвегия) — 30:34 (15:19)
Первый групповой турнир. Группа B
«Барселона» (Испания) — «Динамо» (Румыния) — 36:32 (19:14)
«Порту» (Португалия) — «Веспрем» (Венгрия) — 23:30 (10:16)
«ПСЖ» (Франция) — «Мотор» (Украина) — 40:32 (19:14)
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