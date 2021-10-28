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Спонсор СКИФа заявил о погашении задолженностей перед игроками

17:18
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Инвестор гандбольного клуба СКИФ погасил задолженность перед игроками и тренера клуба.

Ранее клуб отправил письмо в Федерацию гандбола России (ФГР) с просьбой разобраться с финансовыми проблемами.

«Главный инвестор гандбольного клуба СКИФ не отказывается от своих финансовых обязательств. Гандболисты приступили к подготовке к третьему раунду Кубка ЕГФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

СКИФ располагается на последнем, 12-м, месте в турнирной таблице чемпионата страны, ни одержав ни одной победы в восьми матчах. Команда выступает в третьем по силе еврокубковом турнире — Кубке вызова Европейской гандбольной федерации.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12791877

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Сергей Разин все материалы автора
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