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«Ростов-Дон» победил французский «Брест» в первом туре женской гандбольной Лиги чемпионов

11 сентября 2021, 21:44
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Российский клуб «Ростов-Дон» победил французский «Брест» со счетом 26:24 в первом туре группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

В следующем туре «Ростов-Дон» 18 сентября сыграет с румынским «Бухарестом». «Ростов-Дон», «Брест» и «Бухарест» выступают в группе А, их соперниками являются венгерский «Ференцварош», черногорская «Будучность», германская «Боруссия», датский «Эсбьерг» и хорватская «Подравка».

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Иван Шитик все материалы автора

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