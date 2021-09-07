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ЦСКА сыграет с «Нимом» в Лиге Европы

18:50
Дмитрий Киселев. Фото Василий Пономарев
Дмитрий Киселев. Фото Василий Пономарев

7 сентября в Вене прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. В ходе нее столичный ЦСКА узнал своего оппонента, которым стал французский «Ним». Итоги жребия подвел правый полусредний армейцев Дмитрий Киселев.

— «Ним» — серьезный соперник. В прошлом розыгрыше Лиги Европы команда показала хорошую сыгранность и крепкую, вязкую защиту. Я успел поиграть против французов, выступая за «Чеховских медведей». Тогда мы победили по итогу двух матчей, но это было непросто. Среди соперников могу отметить опытного Микаэля Гигу, против него сложно играть, — сказал Киселев. — ЦСКА не ждет легких игр, но мы настроены побеждать. Надеюсь, я успею восстановиться к играм против французов и помогу команде пробиться в основной этап Лиги Европы.

Встречи между ЦСКА и «Нимом» запланированы на 21 и 28 сентября. Первая игра пройдет во Франции, а вторая встреча состоится в Москве на арене «Динамо».

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