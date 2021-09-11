Матч женской гандбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Мецем» не состоится 12 сентября

Московский гандбольный клуб ЦСКА не сможет сыграть с французским «Мецем» в воскресенье, 12 сентября в матче первого тура женской Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба армейцев.

«Как мы писали ранее, во Франции действуют строгие карантинные меры: прибывающие в страну должны отправиться на десятидневную изоляцию. «Мец» вовремя не обратился в соответствующие инстанции, чтобы обеспечить отмену десятидневного карантина для ЦСКА. К сожалению, из-за того, что разрешение на въезд было получено очень поздно, мы не смогли забронировать чартерный рейс на 12 сентября, а сделать это заранее было невозможно, так как у нас на руках не было разрешения на въезд.

Мы обратились в Европейскую федерацию гандбола (EHF) с просьбой о переносе игры на другую дату, но пока получили отказ. Кроме того, ранее мы предлагали сыграть оба матча на нейтральной площадке или провести первую встречу в Москве, а ответную — во Франции. Однако, к сожалению, наши предложения не нашли отклика у EHF, и мы с грустью сообщаем, что матч не состоится в срок», — сказано в заявлении клуба.