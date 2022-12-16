«Уснул за рулем, столкнулся лбом с КамАЗом. Очнулся на шестой день — все пальцы перебиты, нос сломан»

8 декабря исполнился год, как умер Игорь Гамула.

«Теркин на том свете»

Мой добрый товарищ Игорь Гамула умер год назад — а кажется, будто позавчера.

Он был столь необыкновенен каждым своим поступком, каждой интонацией, что даже поход на тот свет наверняка обернул каким-то фарсом. Думаю, принимающая сторона выслушивала, насупившись, сердито — а потом все равно прыснула. Наверняка так оно и случилось.

Перед Гамулой устоять не мог никто. Последнее его путешествие наверняка превратилось во что-то вроде «Теркина на том свете». Будь мой талант не столь жидок, я бы даже предположил, каковы его новые приключения.

Но дарование мое ущербно — видите, даже употребляю слово «каковы». Которое следовало бы изъять из оборота и словарей. Поэтому пусть в жанре фэнтези упражняется кто-то другой.

А я просто вспомню, что было. Впрочем, с Гамулой не разберешь — то ли было, то ли не было...

«Игорек»

О чем-то мне думать не хочется — например, жива ли под Луганском его старенькая мама. Старушке за 90. Игорек так за нее переживал — что заговорит, что-то вспомнит... Гляжу — а у него слезы.

Игорьком предложил называть он сам — но при жизни у меня как-то не выходило. Все ж разница в возрасте. А теперь вот проскочило.

От «Игоря Васильевича» он морщился. Но терпел. Потому что «Игорь Василевич» вписывался в новую его философию: годам к шестидесяти Гамуле разонравилось быть шутником. Все люди как люди — стареют, седеют, подают в отставку. А он все шутит.

Так нет же!

Но сквозь образ нового Гамулы, со сведенными бровями, прорывался тот прежний — и начатое самым серьезным голосом предложение закруглялось чем-то шутовским. И все вставало на места. Игорь Васильевич снова был Игорьком. Которого все обожают.

В смерть которого не верят даже год спустя. Разве Игорек может умереть? Всерьез лежать в каком-то гробу?

Нет, нет, нет. Наверное, это тоже какой-то розыгрыш.

Панама на влажную лысинку

Никогда не забуду его «полицейский» разворот на белом «Мерседесе» перед служебным входом стадиона — из-за скрипения шин, из-за вонючего дымка оторвался от макета что-то нашептывавший своей команде Бердыев. Тренировался «Ростов» на поляне неподалеку. Глядели поверх голов Дзюба и Плетикоса.

Ночь накануне я сам провел за рулем, осилив тысячу километров от Москвы. Наутро явился к Гамуле с адской головной болью. Хотелось отстегнуть эту проклятую башку и нести в руках.

Гамула желал порадовать каскадерскими способностями — но от трюка с «Мерседесом» я морщился сильнее, чем Бердыев. Резкие звуки отзывались ударами внутри черепа — будто мой маленький мозг рвался на волю с якоря.

— Я тебя сейчас беляшами угощу! — информировал Гамула, накидывая панаму на влажную лысинку. — С подругой познакомлю...

Под те ростовские беляши десять минут разговора, пятнадцать, двадцать — как рукой сняло! Что это за волшебство?

Я засунул украдкой в рот какую-то таблетку, закрепляя эффект. Но запить было нечем — и рот мой наполнился вязкой горечью баралгина. Я, раскрепостившись в прекрасном обществе, подтянул ногой корзину, выплюнул.

Гамула внимательнейшим образом отследил полет недожеванной таблетки.

— Вот и в меня однажды плюнули, — заключил довольно неожиданным образом.

— Надо же! — обрадовался я.

Джейми Каррагер. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Тут же вспомнил вычитанное в собственной газете накануне — и швырнул, словно козырь на стол:

— Каррагер из «Ливерпуля» говорил: «В меня за карьеру плевали лишь раз, сделал это Александр Мостовой». Но в вас-то кто решился?

— А-а-а! — обрадовался Игорь Васильевич.

Отложил на газетку «Мой Ростов» недоеденный беляш — и тот немедленно начал пропитываться типографской краской. Я косился на эту причуду природы как завороженный.

— История хорошая! — прервал мои наблюдения Гамула. — В Костроме случилось. За дубль играю после травмы. Я — обладатель Кубка, известный футболист. А там мальчишки. Так один начал меня щипать. Говорю: «Слушай, аккуратнее». А он смотрит на меня пустыми глазами: «Пошел на ***».

Я долго не ждал, поймал момент — хорошо под него подкатился. С мячом, с ногами вынес за бровку. Тот вскочил — и в меня: харк! А я, не думая, ка-а-к дал сразу!

— Огневой вы человек.

— На год дисквалифицировали. Пока все начальство не уехало на чемпионат Европы. В федерации футбола на делах остался один Лев Яшин, подмахнул амнистию. Сразу взяли в волгодонский «Атоммаш»... Вот там я творил!

Костыль Германа Зонина

Не желавшего носить на старости лет клоунский колпак Гамулу крайне удручали рассказы других о приключениях минувших лет. В которых фигурировало его, Гамулы, имя.

Рассказы были один цветастее другого — и Игорь Васильевич досадливо выговаривал им всем. Грозя миниатюрным кулаком в сторону трассы «Дон» и двух столиц.

Начинающееся со слов «все это выдумки!» опровержение обычно подытоживалось историей еще более веселой. Я был благодарен им всем, обидевшим Гамулу, — эти добрые люди всю работу проделывали за меня. Растормошили, разогрели.

Я приезжал в Питер, шел на Ушаковскую набережную к великому старикану Герману Зонину. Зная, какую тему не упущу.

— Какие ж у вас истории были в Ростове с Гамулой и Заваровым, — начинал со всей вкрадчивостью, на которую только был способен.

— Хе! — взмахивал победно костылем Герман Семенович. Так, что едва не сшибал с румынского серванта мячик, подаренный лично товарищем Брежневым. — Это такая шпана!

— Что вы говорите! — притворно выдыхал я.

— Они, засранцы, над Володькой Федотовым издевались в Ростове. Как-то сидим в «Астории», Федотов поднимается: «Герман Семеныч, хочу выпить за вас! Вы великий тренер, сделали команду, а я ее развалил. Нет у меня такого характера, как у Константина Ивановича, как у вас...»

— Он совсем слабохарактерный был?

— Абсолютно. А у меня кругом высказывания Макаренко были расклеены. Я воспитывал! Как с Заваровым получилось?

— Как?

— Его же отец мне говорит: «Его воспитание поручаю вам. Можете бить, если надо». Сынок рядом стоит. Я говорю: «Слышал, Завар?» — «Шо?» — «Дам тебе «шо»...» Сколько я на них здоровья потерял, на Гамулу этого!

— Гамула — прекрасный человек.

Игорь Гамула (слева) и Флавиу Соуза. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Гамула наставник его был, духовник. Гляжу — идут. Говорю: «Так. Пара гнедых». В Кудепсте открыл комнату, где они с Заваровым жили. Свет не включаю, сижу в темноте. Среди ночи шепот со стороны окна: «Что, Завар, как обезьяны прорываться будем? Зонин седьмой сон видит...» По дереву — на второй этаж!

— Ловко.

— Открывают, крадутся. Резко включаю свет. Физкультпривет, говорю. Зонин-то и первого сна еще не видел!

— Это тогда вы Гамулу на ассенизаторскую машину определили?

— Ассенизаторской машины не было — в спортроту отправил. Говорю: «Из Завара буду делать человека сейчас, из тебя — чуть позже. Пока послужишь немножко. Поспишь без подушки, без одеяла. Кормить тебя будут нормально, я распоряжусь. Ты хороший парень». Выдали ему шинель как у кавалериста — длинную, по земле волочится. А сапоги — на три размера больше.

— Боже.

— Приехал за ним майор — но до этого я представление устроил. Вызвал парикмахера, лично поставил стул для Гамулы. Ребят рассадил вокруг. «Так! — говорю. — Наш лучший друг Гамула, учитель Завара, прощается со своей шевелюрой!» Все аплодировать начали. Гамула сидит бледный. Завар тоже сник. Р-р-р — пошла первая дорожка...

— Какой кошмар.

— Заваров глаза выпучил. «Видишь? — поднимаю палец. — Еще каплю выпьешь, кудри твои экзотические будут валяться здесь же...»

— Как Гамуле служилось?

— Письма мне покаянные писал вот такой толщины. Каждый день — по письму: «Верните меня, больше не буду!» Я эти депеши перед командой зачитывал — и на доску объявлений прикреплял.

— Гамула рассказывал, как девчонок купал в ванной с шампанским.

— Да ну, не может быть. Я б ему ванну устроил... Сам Гамула говорил: «Зонина невозможно было обмануть». Я такие тренировки придумывал на скоростную выносливость, что не до ванн. Получаешь мяч — сразу рывок. «Вертушка» называлась. Из ничего сделал команду. Серега Балахнин до сих пор вспоминает мои подвесные мячи, все на разной высоте раскачиваются. Ты одной ногой толкаешься — должен достать.

Девушки в шампанском

Гамула со всеми этими соображениями ознакомился в газете.

— Э-эх, — вздохнул. — Много, много бреда в его высказываниях. Сдает Герман Семеныч.

Мне только того и надо было. Ага, зацепило!

— Но ведь любил вас?

— Нас с Заваровым он любил, это однозначно! В СКА сделал особенную тропу. Мы ее называли «тропа смерти».

— Что это?

— Дорогу засыпали опилками, песком, повесили мячи. С утра через нее гнал. Еще Герман Семеныч фантазировал — «Пентагон», «крокодил»... На все поле. Передача — рывок, последний замыкает. Когда бьешь, картинка перед глазами проплывает. Экзотика!

Зонин все говорил: «Я не сплю, не ем, работаю с утра до ночи...» Потом про блокаду начинал рассказывать. Про войну любил. Еще бегал в свои годы наравне с командой. Мы что придумали — с вечера надевали кеды, трусы, майку... Только он дверь распахивает: «И-э-э-э!» А мы раз — стоим готовые!

— Радовали старика?

— «О, — говорит. — Да вы молодцы. Я вот тоже с утра шесть километров пробежал». Прятались от Зонина у солдат на базе. Шампанское пьем — а он ходит, голосит: «Гамула! Заваров!» Потом натыкается: «Вы где были?» — «В лесу гуляли...» — «Ну, ладно». Все время искал нас.

— На тренировки с мегафоном приходил.

— Раз так орал, что мембрана вылетела. Бросил этот мегафон на стадионе СКА. Я 81-й год на подготовке Зонина летал! Пока не совершил ошибку — из Ростова вернулся в Луганск. Единственное, о чем жалею. Поэтому футбольная карьера не сложилась, сам себя погубил. Дурость, тупость!

— Что ж поехали?

— За другом! Заваров туда — я за ним. А меня там не ждали. По всему Советскому Союзу неслось: Гамула мешает Заварову, спаивает. Хотя Заваров жил своей жизнью, женился рано.

— Да и удар в смысле выпивки на вашем уровне не держал.

— Выпить он мог хорошо. Просто на следующий день Заварову становилось дурно. На тренировке работать не мог, это его и губило. Даже не его, а меня. Потому что сразу говорили: «Виноват Гамула, он напоил».

— Заваров — гений?

— Абсолютно гениальный футболист. Никто не мог понять, как обыгрывает. Словно на шарнирах. Взрывной, поле видел прекрасно. Ему все равно было, что за защитник.

Игорь Гамула (слева) и Георгий Антоньян. Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

Взявшись опровергать Зонина, Игорь Васильевич шел дорогой греха до конца. Опровергая уж все. Усомнился старик Зонин в способности Гамулы купать девчонок в ванной с шампанским? Сейчас я отвечу!

— Все это так неинтересно, что даже рассказывать противно... — морщился для вида Гамула. — Нынешние люди этого не поймут! Как им объяснить — что можно выкупать девушку в шампанском?

— Красота какая.

— У нас все это было. Набрали шампанского, налили. Потом сами в этом шампанском ноги мыли. А утром — черпали, пили. Романтика!

— Фу, Игорь Васильевич.

— Я Оле своей рассказываю, она тоже: «Фу-у!» А нам нормально было. Может, кто-то даже пописал в ту ванну. Что такого? Жизнь!

— Представляю восторг девчонки, которую купали.

— Да девчонка-то была не одна... Н-да. Было весело. Ванна небольшая, а шампанского влезло ящиков десять. В каждом по 12 бутылок. Но мы не все выливали, что-то отпивали. Я футболистам своим сейчас говорю: «Если б вы выпили столько, сколько я, вы бы утонули. Ходить бы не смогли. А я в футбол выходил играть». Федотов про меня говорил — «Гамула сделан из гвоздей».

— Если б я мог так формулировать.

— Рассказывал: «Смотрю, Гамула с вечера пьяный в дым. Наутро выходит — и землю грызет...» Так и было! Но я всегда страшно боялся подвести команду. Если выпал из игры — ты предатель. Я мог накосячить, нажраться, но потом бежал лучше всех. Кстати, крепкие напитки тогда не употреблял вообще.

«Столкнулся лоб в лоб с КамАЗом»

Он был блестящим, неутомимым футболистом. Самой малости не дотягивающим до сборной СССР. Поработай с ним тот же Зонин дольше — может, в сборной и поиграл бы.

В последние годы, желая работать, хватался за все. Делал какие-то интервью на телевидении — сумев разговорить на обаянии даже Валентина Белькевича. Из которого слова не вытянешь. Мелькнул в медиалиге. Затянув галстук, ездил на спортивный канал — но даже для него оказался слишком экспрессивен. Возглавив на некоторое время «Ростов», наговорил во время пресс-конференции что-то такое на негритянскую тему, что разбирательство взметнулось до уровня штаб-квартиры ФИФА. Гамула был ошарашен — ну, сказал... Да мало ли что говорят?

Малость погрустнел. На неделю-другую. Но печальные интонации в этом голосе не прижились.

Впрочем, сквозь частокол прибауток и прежде прорывались пронзительные истории. С Гамулой как-то не монтирующиеся. Начинал вдруг рассказывать такое, что даже родня его не знала.

— Совершенно трезвым уснул за рулем. Мама моя до сих пор не знает — надеюсь, сейчас не прочитает. 4 утра, трасса Ростов — Херсон. Хорошо, ехал на «Опеле», железо хорошее. Столкнулся лоб в лоб с КамАЗом. Тот водитель потом приходил ко мне в палату, говорил: «Как могу уворачиваюсь, а ты будто на таран идешь».

Но я глаза открыл перед самым столкновением. Двумя ногами успел тормоз выжать. Очнулся на шестой день: все пальцы перебиты, грудь, нос сломан...

— С тех пор за рулем не засыпали?

— Нет. Я сейчас вообще плохо сплю с этим футболом.

— После того случая вы, кажется, развелись?

— Да. Но к этому долго шло, отношения был натянутые. Жена даже не знала, что я был в больнице. Я и не хотел, чтоб кто-то знал. Только хотел, чтоб до матери не дошло, а остальное мне было неинтересно. Я работал в Херсоне, по три месяца меня дома не видели. Только дочка переживала: «Где папа, где папа?»

— Никто не знал, что вы в больнице?

— Девочки-медсестры за меня написали матери — так и так, мол, все в порядке. У меня самого руки не работали. Хорошо, деньги с собой были — выходили меня... До сих пор заезжаю в эту больницу. И эти же девочки мне апельсины в палату таскали.

Игорь Гамула. ФК «Ростов»

«В Бухаресте плакали, провожая Мевлю...»

Желая быть серьезным, Гамула разбирал для меня и «СЭ» игру «Ростова». В частности — защитника Мевли.

Это теперь все мы в Москве знаем ему цену, этому Мевле — а тогда верилось в хорошее.

Попутно толковал Гамула про какого-то Ингасона, только-только купленного.

— Толковый защитник!

— Ваш Ингасон гадит, как полковая лошадь, — морщился я.

Смотрел я в ту пору матчи «Ростова» — и этот Ингасон привлекал внимание. Крайней раззявистостью.

— Ну, последние две игры провалил, — легко согласился Гамула. — Что ж? Бывает! Вот был в «Ростове» Навас. Казалось, потерять его — это ужас, не пережить. Настоящий предводитель! Зато остался Мевля. Тут-то мы и догадались, почему в Бухаресте плакали, когда Мевлю провожали. Тогда понять не могли. А сейчас сами плачем...

Сейчас бы я добавил — в Бухаресте плакали от радости, провожая Мевлю. Но тогда воспринял все дословно, уважительно переспросил:

— Такой футболист?

— На нем первые туры все и держалось. Не стало Мевли — сразу пропустили четыре мяча за две игры. До этого за все матчи — три. Чувствуете?

— Классный игрок?

— Шикарный. Просчитывал каждый ход заранее, головой все выигрывал. При этом — с неплохой скоростью. В отборе хорош, «читал» атаку. С первым пасом все достойно. Мало грубил, всегда старался сыграть чисто. Футболист европейского класса, настоящий центральный защитник. Ушел Мевля — сразу неудачно начал играть Ингасон.

Миха Мевля против Майкона. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

«Наверное, милиция сама мое пальтишко и прибрала...»

Всякий серьезный разговор — начался ли он с аварии или с неповоротливого Ингасона — привычно завершался очередью из прибауток.

В историях Гамула не повторялся. Начинаешь, к примеру, говорить про погоду — осень, осень, ну давай у лета спросим...

А у Гамулы история!

— Про осень! — поднимает палец.

Немедленно входит в образ — и этот образ требует грустинки:

— До сих пор стыдно. Выпивали в Херсоне. Вроде нормально себя чувствовал, иначе никуда бы не пошел. А тут думаю — поеду-ка домой. Сижу на площади, жду маршрутку. Осень, на мне кожаное пальто — шикарное! Длинное!

— Феерично.

— Люди вокруг ходят. Я на лавочке и отключился — казалось, на долю секунды. Очнулся, привстал — уже в пиджаке и милиция ко мне подходит. Наверное, милиция сама мое пальтишко и прибрала. Если б обычный прохожий начал раздевать, остановили бы. Как же мне было неприятно! Дурак старый!

— Это ж какие годы?

— 95-й год. Отправили в камеру. Пока местные футболисты не вытащили.

— Вы как-то рассказывали, двух стюардесс склеили. Подробности помните?

— Да сколько их было... Что, так сложно стюардессу склеить? Сейчас футболисты все это повторяют! Как-то я на городской окраине проснулся — до тренировки всего ничего. Выскочил на улицу, передо мной магазин «Спорттовары». Заскочил, карманы вывернул — хватило на мопед «Верховина». Еще 25 рублей осталось — сунул водителю какого-то ЗИЛа, тот бензин слил. А знаете, что это?

— Что?

— Это — жизнь! Это — класс! Чудили, дурковали как могли...

— Куда мопед потом дели?

— Солдаты ездили на базе СКА. Тоже дурковали — кто-то голову сломал на этом мопеде. Может, и стоит книжку написать. Много смешного. Каждый день что-то творили, каждый...

Игорь Гамула. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«171 с половиной»

Недоумевал я абсолютно искренне — как можно было чудить и так здорово играть?

Забывая, как я сам строчил заметки в перерывах между чудачествами. Шампанским и ваннами для нетребовательных девчонок меня было не удивить — сам профессор. Как меня только в газетах держали.

Но прошло время — и я, поумнев, охал:

— Боже мой, Игорь Васильевич. Как только Заваров до сборной доигрался — если каждый день что-то творили.

— Это Лобановский из него человека сделал. У нас-то с Заваровым было весело. Когда мы с ним спорить начинали — вся команда вокруг собиралась. Мы ростом с Сашкой одинаковые. Но если кто-то скажет по телевизору что-то про «маленького Заварова», то на следующий день он мог на тренировку не приходить. Знает — все, затрава будет на целый день. Полнейшая.

— Уже смешно.

— Перед сезоном корреспонденты данные собирали — рост, вес... Потом в ежегоднике все выходило. Я как-то говорю про самого себя — рост 171 сантиметр. Потом спрятался за углом, жду, что Заваров скажет.

— Что сказал?

— Смотрю — идет. Спрашивает корреспондента: «Гамула какого роста?» — «171?. — Напиши, что я — 171 с половиной...» Тот записал. А у меня уже бутылка коньяку под мышкой, приношу корреспонденту. Ловлю на выходе: напиши, говорю, что мой рост — 172. Только Заварову не говори.

— А дальше?

— Сезон начинается — приносят нам эти ежедневники. Смотрю, вместо Заварова — тишина. Не показывается. Спрятался где-то на базе. А вся команда уже ознакомилась, Завара ждет — травить... Освежали мы обстановку!

— Кто на самом деле был выше — вы или Заваров?

— Заваров скажет, что он. На самом деле — конечно, я...