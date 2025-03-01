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1 марта 2025, 14:33

Глава ФИФА заявил, что Трамп не просил рассмотреть допуск сборной России к чемпионату мира

Ана Горшкова
Корреспондент

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп не просил его рассмотреть возможность допуска сборной России к чемпионату мира-2026.

«Нет, меня не просили об этом, — цитирует Инфатино ТАСС со ссылкой на The Guardian. — Я думаю, что есть более важные темы для обсуждения, когда идут переговоры о мире, чем футбол. Но мы хотим, чтобы играли все страны».

Данил Круговой и&nbsp;Иван Обляков.Официально: России не будет на ЧМ-2026. Появились корзины европейского отборочного турнира

Сборная России не была включена в состав участников жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира-2026, которая прошла в декабре.

Президент РФС Александр Дюков заявлял, что пока матчи отбора на турнир не начались, у российской национальной команды сохраняется теоретическая возможность принять участие.

Источник: ТАСС
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Сборная России по футболу
Джанни Инфантино

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