Глава ФИФА заявил, что Трамп не просил рассмотреть допуск сборной России к чемпионату мира

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп не просил его рассмотреть возможность допуска сборной России к чемпионату мира-2026.

«Нет, меня не просили об этом, — цитирует Инфатино ТАСС со ссылкой на The Guardian. — Я думаю, что есть более важные темы для обсуждения, когда идут переговоры о мире, чем футбол. Но мы хотим, чтобы играли все страны».

Сборная России не была включена в состав участников жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира-2026, которая прошла в декабре.

Президент РФС Александр Дюков заявлял, что пока матчи отбора на турнир не начались, у российской национальной команды сохраняется теоретическая возможность принять участие.