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Сегодня, 18:12

Дюков — о допуске к отбору на ЧМ-2026: «Пока матчи не начались, теоретическая возможность сохраняется»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о ситуации с возвращением российского футбола на международную арену.

— С момента последнего исполкома российские пловцы выступили под нейтральным статусом, сегодня допустили фигуристов. Чувствуете ли вы, что лед тронулся? Каково ваше мнение по нейтральному статусу?

— Что касается нашего неучастия в жеребьевке к чемпионату мира, то для того, чтобы мы там приняли участие, сначала ФИФА и УЕФА должны отменить свои решения. Пока матчи отбора не начались, теоретическая возможность принять участие сохраняется. В индивидуальных видах спорта другой подход, в командных видах спорта иначе. В следующем году я жду положительных изменений и нашего возвращения. Участие наших спортсменов в мировых первенствах — хороший знак.

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РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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