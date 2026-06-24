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Сегодня, 02:24

Модрич сыграл 200-й матч за Хорватию, больше на уровне сборных только у Роналду, Месси и Аль-Мутавы

Евгений Козинов
Корреспондент
Лука Модрич (в центре).
Фото Reuters

Матч чемпионата мира-2026 против Панамы стал для полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича 200-м за национальную команду.

40-летний хорват с марта 2006 года выступает за сборную Хорватии. В 200 матчах он забил 29 голов, сделал 31 голевую передачу и получил 11 желтых карточек.

Со своей национальной командой Модрич становился серебряным призером чемпионата мира-2018 и серебряным призером Лиги наций сезона-2022/23.

Только португалец Криштиану Роналду (230 матчей), кувейтец Бадер Аль-Мутава (202 матча) и аргентинец Лионель Месси (201 матч) сыграли на международном уровне больше матчей.

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