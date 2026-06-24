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Панама — Хорватия: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Панама и Хорватия сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 24 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лука Модрич.
Фото Getty Images

Сборные Панамы и Хорватии встретятся во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Матч группы L пройдет в ночь на среду, 24 июня, на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа L.
24 июня, 02:00. BMO Field (Торонто)
Панама
Хорватия

Игру Панама — Хорватия будет транслировать онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Видео игры доступно в прямом эфире.

За ключевыми событиями встречи Панама — Хорватия можно следить в матч-центре «СЭ».

Панама начала чемпионат мира с поражения от Ганы со счетом 0:1. Хорватия в первом туре уступила Англии — 2:4. Обе сборные выступают в группе L, где также играют Англия и Гана.

Чемпионат мира-2026 принимает три страны — США, Канада и Мексика. Новый формат турнира предусматривает участие 48 национальных команд.

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