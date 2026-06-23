Главный тренер сборной Франции Дешам пропустит матч ЧМ-2026 с Норвегией из-за смерти матери

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не будет руководить командой в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Норвегии, сообщает Федерация футбола Франции (FFF).

57-летний специалист временно покинет расположение сборной в связи со смертью матери. Дешам узнал эту новость во вторник утром. Президент FFF Филипп Диалло разрешил ему вернуться во Францию для участия в похоронах.

Сборная Франции досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, одержав победы над Сенегалом (3:1) и Ираком (3:0) в групповом турнире ЧМ-2026. Французы сыграют с Норвегией 26 июня.