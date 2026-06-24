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Сегодня, 00:14

Каннаваро о разгромном поражении Узбекистана от Португалии: «Пять пропущенных голов — слишком много»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прокомментировал крупное поражение от Португалии во 2-м туре группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла 23 июня на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев. На 29-й минуте был отменен гол полузащитника сборной Узбекистана Азиза Ганиева из-за фола хавбека Аббосбека Файзуллаева.

«Мне жаль игроков, но разница была слишком большой. Когда пропускаешь так рано, становится очень тяжело, хотя у нас были хорошие действия. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче, но пять пропущенных голов сегодня — это слишком много», — цитирует Каннаваро Ansa.

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Специалист отметил, что перед игрой пытался донести до своих игроков важность хорошего старта, но, по его словам, против Португалии это непросто.

«Жаль отмененного гола — он мог придать нам дополнительный импульс. Разница слишком велика, мы допускали и нелепые ошибки. Обидно, но правда и в том, что в первых двух матчах чемпионата мира мы встретились с Колумбией и Португалией — командами из топ-20 мирового рейтинга», — добавил тренер.

Узбекистан идет на последней, четвертой строчке, в группе К — команда не набрала ни одного очка за два матча. В заключительном туре группового турнира Узбекистан 28 июня встретится с ДР Конго.

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