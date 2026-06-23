Беллингем стал самым молодым игроком в истории сборной Англии, достигшим 50 матчей

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем вышел в старте национальной команды на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира против Ганы.

Для 22-летнего игрока эта встреча стала 50-й в карьере за сборную Англии. Беллингем — самый молодой футболист в истории английской национальной команды, достигший этой отметки.

Полузащитник дебютировал за основную сборную Англии в 2020 году и забил за нее 7 голов. На клубном уровне Беллингем выступает за «Реал».

Матч между Англией и Ганой проходит на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо (США).