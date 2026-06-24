Фернандеш: «Криштиану живет ради голов, и сборной Португалии нужен Криштиану, чтобы забивать голы»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш после победы над Узбекистаном (5:0) в матче чемпионата мира-2026 отметил, что нападающий Криштиану Роналду нужен команде. 41-летний португалец в этой встрече оформил дубль.

«Криштиану живет ради голов, и нам нужен Криштиану, чтобы забивать голы, потому что мы прекрасно знаем, что он величайший бомбардир всех времен и тот, кто жаждет голов/ Голы — это то, что он дает команде. Мы должны стараться как можно больше снабжать мячами нападающих, не только Криштиану, но, поскольку он является нашим максимальным ориентиром в атаке, мы должны стараться изо всех сил, чтобы создавать голевые моменты, чего мы не смогли сделать в первой игре, не из-за отсутствия попыток, а, возможно, из-за некоторой нервозности и из-за нежелания терять мяч, больше контролировать игру. Сегодня мы были более интенсивны с мячом, были более прямолийнейны, показали другую динамику, контроль», — сказал Фернандеш в эфире BeIn Sports.

Португалия набрала 4 очка и возглавила группу K. В заключительном туре группового турнира ЧМ-2026 португальцы сыграют против Колумбии 28 июня.