Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 02:03

Райс: «После ничьей с Ганой будем сохранять позитивный настрой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Деклан Райс.
Фото Imagn Images, Reuters

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал ничью с Ганой в матче чемпионата мира-2026.

«Всегда сложно играть против команды, которая играет в такой глубокой обороне, но нужно находить решения. В последние 10 минут нам не повезло, что мы не забили. У Англии все еще есть отличный шанс выиграть группу в матче против Панамы, так что позитивный настрой у всех. Сборная Ганы играла очень компактно, по схеме 5-4-1 без мяча, и у них было мало пространства, но с другой стороны, мы должны были сделать большее с мячом.

Нужно отдать должное Гане. Это сложная команда, и у них хорошие игроки, так что это ни разу не была легкая игра. У нас остался еще один матч в группе, чтобы стать первыми, поэтому мы должны быть позитивными. Многие ведущие страны сыграли вничью в первом матче, поэтому нет необходимости быть негативными или пессимистичными. Мы будем сохранять позитивный настрой», — приводит BBC слова Райса.

Англия и Гана набрали по 4 очка. По дополнительным показателям англичане опережают ганцев и лидируют в группе L.

В третьем туре Англия сыграет с Панамой, а Гана встретится с Хорватией. Оба матча пройдут 27 июня.

Чемпионат мира. Группа L.
23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Англия
0:0
Гана
Нападающий сборной Англии Харри Кейн наносит удар по&nbsp;воротам сборной Ганы.Кейна реально прокляли? Харри не реализовал убойны
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деклан Райс
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Ганы по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Беллингем: «Я не заслужил награду лучшего игрока матча»
Колумбия — ДР Конго: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу
Пикфорд: «Англии нужно было просто забить первый гол в ворота Ганы»
Мбаппе поддержал Дешама, у которого умерла мама
Кейна реально прокляли? Харри не реализовал убойный момент, Англия не сумела обыграть Гану
Панама — Хорватия: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Колумбия — ДР Конго: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Беллингем: «Я не заслужил награду лучшего игрока матча»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости