Дегтярев: «Если решение ИИХФ по России будет отрицательным, мы пойдем в суд и выиграем»
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев считает, что отечественные хоккеисты вскоре вернутся на международную арену.
28 мая дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27.
«Будет несколько очень громких приятных сюрпризов в ближайшие две недели. Нужно следить за решениями советов и исполкомов крупных международных федераций. Могу сказать, что в повестке у нас тяжелая атлетика и лыжный спорт. Кроме того, речь идет о хоккее. Если решение ИИХФ окажется отрицательным, мы уже точно пойдем в суд. Убежден, мы там выиграем», — приводит слова Дегтярева matchtv.ru.
Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.
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