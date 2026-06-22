Дегтярев: «Если решение ИИХФ по России будет отрицательным, мы пойдем в суд и выиграем»

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев считает, что отечественные хоккеисты вскоре вернутся на международную арену.

28 мая дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27.

«Будет несколько очень громких приятных сюрпризов в ближайшие две недели. Нужно следить за решениями советов и исполкомов крупных международных федераций. Могу сказать, что в повестке у нас тяжелая атлетика и лыжный спорт. Кроме того, речь идет о хоккее. Если решение ИИХФ окажется отрицательным, мы уже точно пойдем в суд. Убежден, мы там выиграем», — приводит слова Дегтярева matchtv.ru.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.