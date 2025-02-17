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17 февраля 2025, 16:38

Казахстанский депутат не верит в выход сборной в финальную часть чемпионата мира-2026

Руслан Минаев

Казахстанский депутат Самат Нуртаза поделился мнением о шансах сборной Казахстана по футболу на выход в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

«Касательно выхода на чемпионат мира, то шансов нет. Лично я не верю. Думаю, мы займем четвертое или пятое место в группе. К сожалению. Я удивлюсь, если мы займем третье место», — цитирует депутата meta-ratings.kz.

Казахстан в группе J отбора на ЧМ-2026 сыграет с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией, Лихтенштейном.

Источник: Metaratings.kz
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