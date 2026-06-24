Сборные Панамы и Хорватии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на среду, 24 июня. Встреча группы L пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа L.

24 июня, 02:00. BMO Field (Торонто)

Трансляция матча Панама — Хорватия в прямом эфире будет доступна в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Начало — в 2.00 мск.

Отслеживать ключевые события встречи Панама — Хорватия можно в матч-центре «СЭ».

Панама начала чемпионат мира с поражения от Ганы со счетом 0:1. Хорватия в первом туре уступила Англии — 2:4. Обе сборные выступают в группе L, где также играют Англия и Гана.

Чемпионат мира-2026 принимает три страны — США, Канада и Мексика. Новый формат турнира предусматривает участие 48 национальных команд.

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