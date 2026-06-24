Беллингем: «Я не заслужил награду лучшего игрока матча»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем после ничьей с Ганой (0:0) на чемпионате мира-2026 отметил, что не заслужил награду лучшего игрока матча.

«Я не заслужил награду лучшего игрока матча. На мой взгляд, этот приз должен был достаться игроку из сборной Ганы», — приводит BeIn Sports слова Беллингема.

Англия и Гана набрали по 4 очка. По дополнительным показателям англичане опережают ганцев и лидируют в группе L.

В третьем туре Англия сыграет с Панамой, а Гана встретится с Хорватией. Оба матча пройдут 27 июня.