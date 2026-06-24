Сборные Колумбии и ДР Конго сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в среду, 24 июня. Встреча группы K пройдет на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Начало — в 05.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа K.

24 июня, 05:00. Estadio Akron (Сапопан)

Прямой эфир матча Колумбия — ДР Конго покажет телеканал «Матч ТВ». Онлайн-видеотрансляция также будет доступна на сайте matchtv.ru, в сервисах Okko и «Кинопоиск». Эфир начнется незадолго до стартового свистка.

Следить за событиями встречи Колумбия — ДР Конго можно в матч-центре «СЭ». Там будут доступны основные эпизоды игры и результат матча.

Колумбия начала чемпионат мира с победы над Узбекистаном со счетом 3:1. ДР Конго в первом туре сыграла вничью с Португалией — 1:1. Обе сборные выступают в группе K, где также играют Португалия и Узбекистан.

Чемпионат мира-2026 принимает три страны — США, Канада и Мексика. Новый формат турнира предусматривает участие 48 национальных команд.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде