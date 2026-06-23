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23 июня, 23:35

Роналду отказался говорить о Месси: «Следующий вопрос»

Алина Савинова

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время чемпионата мира-2026 проигнорировал вопрос об аргентинце Лионеле Месси.

Когда журналист спросил 41-летнего португальца о форварде сборной Аргентины, Роналду сказал: «Следующий вопрос» и отвернулся от представителя СМИ.

Ранее в новостях Роналду приписали фейковую фразу: «Встретиться с Месси на турнире? Было бы славно!» — однако в действительности футболист этих слов не произносил.

Аргентина и Португалия могут сыграть друг с другом на ЧМ-2026 на стадии четвертьфинала. Все будет зависеть от итогового места португальцев в группе K — после двух матчей Португалия с 4 очками идет первой в квартете. Аргентина после двух побед досрочно гарантировала себе первое место в группе J.

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