Панама — Хорватия: стартовые составы на матч ЧМ-2026

Сборные Панамы и Хорватии назвали стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Панама: Орландо Москера, Сесар Блэкмен, Хосе Кордоба, Джованни Рамос, Амир Мурильо, Андрес Андраде, Карлос Харви, Кристиан Мартинес, Хосе Луис Родригес, Эдгар Йоэль Барсенас, Хосе Фахардо.

Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Йошко Гвардиол, Марин Понграчич, Мартин Батурина, Лука Модрич, Матео Ковачич, Марко Пашалич, Иван Перишич, Петар Муса.

Игра пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Панама начала чемпионат мира с поражения от Ганы со счетом 0:1. Хорватия в первом туре уступила Англии — 2:4. Обе сборные выступают в группе L, где также играют Англия и Гана.