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Сегодня, 01:17

Руни: «Это была типичная игра команды Кейруша»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал ничью с Ганой (0:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Всегда надеешься на ту энергию и ту игру, которую сборная Англии показала во втором тайме против Хорватии. Такие матчи, как сегодня с Ганой, очень сложны, когда команды играют от обороны. Нужно прорывать защиту и находить свободное пространство. Для меня ключевым моментом были навесы в штрафную. Именно тогда у нас и появилясь моменты. Это была типичная игра команды Карлуша Кейруша. Гана сыграла отлично и дисциплинированно», — приводит BBC слова Руни.

Англия и Гана набрали по 4 очка. По дополнительным показателям англичане опережают ганцев и лидируют в группе L.

В третьем туре Англия сыграет с Панамой, а Гана встретится с Хорватией. Оба матча пройдут 27 июня.

Чемпионат мира. Группа L.
23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Англия
0:0
Гана
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