Мбаппе поддержал Дешама, у которого умерла мама

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал главного тренера команды Дидье Дешама, который вернется на родину в связи со смертью матери и пропустит матч ЧМ-2026 против Норвегии.

«Все наши мысли с нашим тренером и всей его семьей. Вы не одиноки», — написал Мбаппе в социальной сети и опубликовал фотографию игроков команды, стоящих в кругу в рамках минуты молчания перед тренировкой в среду.

Сборная Франции досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, одержав победы над Сенегалом (3:1) и Ираком (3:0) в групповом турнире ЧМ-2026. Французы сыграют с Норвегией в пятницу, 26 июня.