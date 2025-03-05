В перерыве финала чемпионата мира-2026 пройдет шоу, как на Супербоуле

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что в перерыве финала чемпионата мира-2026 пройдет шоу.

«Я могу подтвердить, что первое в истории шоу в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу пройдет в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси. Это будет исторический момент для турнира и шоу, достойное самого большого спортивного события в мире», — написал

Инфантино в своих соцсетях.

Также он сообщил, что ФИФА планирует занять Таймс-сквер в заключительные дни чемпионата мира, во время бронзового и финального матчей.

«Это будут два невероятных матча с участием лучших игроков мира, и что может быть лучше, чем отпраздновать это на исторической Таймс-сквер в Нью-Йорке», — отметил Инфантино.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Финал турнира запланирован 19 июля на стадионе в Ист-Резерфорде (США, штат Нью-Джерси).