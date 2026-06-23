ЧМ-2026, расписание и результаты 23-24 июня: Португалия — Узбекистан, Англия — Гана и другие матчи
Матчи 2-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.
Вечером 23 июня на ЧМ-2026 сыграют Португалия — Узбекистан и Англия — Гана.
В ночь на 24 июня состоятся еще два матча: Панама — Хорватия, Колумбия — ДР Конго.
23 июня, вторник
24 июня, среда
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде
Новости