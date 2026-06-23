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Сегодня, 11:00

ЧМ-2026, расписание и результаты 23-24 июня: Португалия — Узбекистан, Англия — Гана и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
Матчи 2-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

Вечером 23 июня на ЧМ-2026 сыграют Португалия — Узбекистан и Англия — Гана.

В ночь на 24 июня состоятся еще два матча: Панама — Хорватия, Колумбия — ДР Конго.

23 июня, вторник

Чемпионат мира. Группа K.
23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Португалия
Узбекистан
Чемпионат мира. Группа L.
23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Англия
Гана

24 июня, среда

Чемпионат мира. Группа L.
24 июня, 02:00. BMO Field (Торонто)
Панама
Хорватия
Чемпионат мира. Группа K.
24 июня, 05:00. Estadio Akron (Сапопан)
Колумбия
ДР Конго

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде

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