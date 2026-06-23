ЧМ-2026, расписание и результаты 23-24 июня: Португалия — Узбекистан, Англия — Гана и другие матчи

Матчи 2-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

Вечером 23 июня на ЧМ-2026 сыграют Португалия — Узбекистан и Англия — Гана.

В ночь на 24 июня состоятся еще два матча: Панама — Хорватия, Колумбия — ДР Конго.

23 июня, вторник

Чемпионат мира. Группа K.

23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

Чемпионат мира. Группа L.

23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

24 июня, среда

Чемпионат мира. Группа L.

24 июня, 02:00. BMO Field (Торонто)

Чемпионат мира. Группа K.

24 июня, 05:00. Estadio Akron (Сапопан)

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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