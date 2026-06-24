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Генеральный директор «Атлетико» раскритиковал «Барселону» из-за Альвареса и подал жалобу в ФИФА

Евгений Козинов
Корреспондент
Хулиан Альварес.
Фото AFP

Генеральный директор «Атлетико» Мигел Ангел Хиль после того, как напдающий команды Хулиан Альварес заявил о желании покинуть клуб летом, раскритиковал «Барселону».

«Я глубоко сожалею о словах, сказанных Хулианом. Это был не тот день, чтобы их произносить. Это был день празднования для всего аргентинского народа. Это был день Месси и день Аргентины, а не его день. «Атлетико» не хочет продавать его.

«Барселона» проявляет к нам неуважение. Они думают, что нас можно обмануть, что мы слабы или не готовы защищаться. Однако то, что они демонстрируют всему миру, что можно проявлять неуважение. Наша обязанность — защищать интересы «Атлетико», и именно поэтому мы собираемся подать жалобу в ФИФА за ведение переговоров с игроком, имеющим действующий контракт, в течение защищенного периода», — приводит EFE слова Хиля.

Ранее в «Атлетико» заявили, что Альварес сможет перейти в «Барселону», только если каталонцы выплатят 500 миллионов евро, прописанных в контракте игрока в качестве отступных.

Альварес имеет действующий контракт с «Атлетико» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Альварес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач.

Хулиан Альварес.«Трансфер будет лучшим вариантом для всех». Альварес публично попросил «Атлетико» отпустить его

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Хулиан Альварес
Футбол
ФК Атлетико
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