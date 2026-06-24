Пикфорд: «Англии нужно было просто забить первый гол в ворота Ганы»

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал ничью с Ганой (0:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Мы знали, что будет тяжело играть против Ганы. Знали, что соперник будет играть в контратакующий футбол. Их было очень трудно сломить, у нас были свои моменты, и нам нужно было опасаться контратак, но это футбол. Просто нам нужно было забить первый гол.

Они сыграли хорошо, но мы должны быть довольны. Англия по-прежнему на первом месте в группе. Теперь сосредоточимся на Панаме и выиграем группу. В каждом матче мы играем против разных команд, и нам просто нужен был этот гол, вот и все. Мы ограничили их, поэтому у них было очень небольшое количество моментов. Нам так и не удалось забить этот гол, но это футбол», — приводит BBC Пикфорда.

Англия и Гана набрали по 4 очка. По дополнительным показателям англичане опережают ганцев и лидируют в группе L.

В третьем туре Англия сыграет с Панамой, а Гана встретится с Хорватией. Оба матча пройдут 27 июня.