Парагвай переиграл Турцию, турки лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Парагвая переиграла Турцию в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе.

Единственный гол забил парагвайский нападающий Матиас Галарса с передачи Хулио Энкисо на 2-й минуте встречи.

На 45+3-й минуте парагвайцы остались в меньшинстве, так как полузащитник Мигель Алмирон получил красную карточку за то, что прикрыл рот руками и что-то сказал турецкому защитнику Мерту Мюлдюру.

Парагвай набрал 3 очка и занимает 3-е место в группе D. Турки идут на последней строчке с 0 очков и лишились шансов на выход в плей-офф.

В 3-м туре ЧМ-2026 Парагвай сыграет против Австралии, а Турция встретится с США.