Аргентина почтила память Марадоны, но исторического гола Месси для победы не хватило

Аргентинцы упустили шанс выйти на первое место.

Лео остановили Браво и перекладина

Аргентина — Чили — 1:1 (Месси, 22, с пенальти — Алексис Санчес, 36)

Если с клубными турнирами КОНМЕБОЛ справляется, то на уровне сборных пандемия все перевернула с ног на голову. Год с небольшим назад, когда коронавирус только начинал свое шествие по планете, старт отбора на мировое первенство сдвинулся с марта на октябрь 2020-го. Уже в этом марте — и снова на неопределенный срок — перенесли сразу два тура, хотя южноамериканцам предлагали сыграть в Европе, что решило бы проблемы приезда выступающих в Старом Свете легионеров.

Ситуацию спасает только то, что Чемпионат мира в Катаре стартует в ноябре будущего года, и время на доигровки найти можно. Хотя, календарь настолько плотный, что важнейшие июньские туры предваряют стартующий 13 июня Кубок Америки. Не менее многострадальный турнир, который за считанные недели до начала лишился организаторов в лице Колумбии и Аргентины, и в критический момент континентальное первенство экстренно перенесли в Бразилию.

#Selecci?nMayor La Selecci?n @Argentina particip? del homenaje realizado en las inmediaciones del estadio en donde se descubri? una estatua en homenaje a la leyenda Diego Maradona ?? pic.twitter.com/26naKUUKne — Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) June 3, 2021

Это не самый приятный момент для Аргентины и персонально Месси, которому фактор родных стен мог помочь наконец-то выиграть первый титул с национальной командой. Однако положительных новостей для Лео все равно больше. «Барселона» приняла решение сохранить пост главного тренера за Роналдом Куманом и уже подписала трех новичков, включая закадычного друга Месси — Агуэро.

Правда, с Куном накануне его 33-летия случилась не самая приятная история. У форварда диагностировали коронавирус, которым он уже переболел зимой, и перенес болезнь достаточно тяжело. К счастью, тест оказался ложноположительным, однако главный тренер альбиселесте Лионель Скалони все равно не включил новичка «Барсы» в заявку, и стартовый состав — с Эмилиано Мартинесом вместо заболевшего Армани в воротах — объявил за сутки до игры.

Приехав на стадион, аргентинцы отдали дань памяти Диего Марадоны, памятник которому открыли перед первой игрой сборной после смерти великого мастера. Символично, что статую установили в Сантьяго-дель-Эстеро — первом населенном пункте, основанном испанскими завоевателями в 1553 году. Его называют «Матерью городов», и для страны он столь же легендарен, как и великая «десятка», чьей памяти посвятили еще и специальные футболки, в которых хозяева вышли на предматчевую церемонию. Кроме портрета дона Диего там был отмечен год его рождения, а вместо даты смерти значился знак «бесконечность».

И, естественно, в такой день отличился наследник гения — Месси. Да, снова с пенальти, который был назначен после фола Марипана на Лаутаро Мартинесе и подсказки ВАР, но Лео в этот момент вошел в историю. На этот раз — как автор 2000-го гола в истории отборочных турниров в Южной Америке. Кроме того, аргентинский капитан в списке лучших снайперов в истории футбола теперь с 743 точными ударами делит четвертое место с Ромарио, а ближайший ориентир — отличившийся 757 раз Пеле.

La oportunidad que tuvo Lionel Messi para poner el segundo pero Claudio Bravo se mand? con una gran atajada. ? ??



?? Argentina ?? 1-1 ?? Chile #ClasificatoriasxMDeportes ?



M?ralo por Movistar Play ?? https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/ZHDonYzCkt — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 4, 2021

Месси вполне мог еще на шаг приблизиться к Королю футбола, однако в концовке первого тайма Браво вытащил из «девятки» штрафной в его исполнении. Счет к этому времени уже сравнялся, а сборная в Чили даже в отсутствие заболевшего коронавирусом Видаля произвела сильное впечатление. Можно сказать, уже видны первые плоды работы 60-летнего Мартина Ласарте, который в феврале сменил на посту главного тренера «Ла Рохи» отправившегося реанимировать родную Колумбию Рейнальдо Руэду. Розыгрыш «стандарта», в ходе которого Медель в падении прострелил на Алексиса Санчеса не противоречил логике игры.

Хотя, в конце концов, положительный для чилийцев результат не обошелся без удачи. Особенно в тот момент, когда второй в матче штрафной в исполнении Месси пришелся в перекладину. Чилийцы выходят из кризиса, тогда как Аргентина упустила возможность хотя бы на сутки сместить с первого места Бразилию.

?TRAVESA?O! ? Nuevamente Lionel Messi intenta de tiro libre pero se le niega el doblete ante Chile.



M?ralo tambi?n por Movistar Play ?? https://t.co/0QaBBNQcVV#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/lFPhUCeQDN — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 4, 2021

Засуха и вопросы к ВАР в Монтевидео

Уругвай — Парагвай — 0:0

Планы Оскара Табареса вывести свою команду на четвертый подряд чемпион мира осложняются. Без дисквалифицированного Кавани, который в день матча в четвертый раз стал отцом, Уругвай не смог удивить Эдуардо Бериццо, и возглавляемый аргентинским специалистом Парагвай остается одной из трех непобежденных пока команд наряду с Бразилией и Аргентиной. Можно сказать, встреча в Монтевидео завершилась в пользу обороны, где заметными фигурами стали потенциальные новички московского «Динамо» — уругваец Годин и парагваец Бальбуэна.

Возможно, все было бы иначе, если бы не отменивший гол хозяев ВАР. Большинство южноамериканских экспертов в области судейства посчитали, что данное решение оказалось ошибочным. Да, в момент передачи за линией мяча находился Винья, однако он не принимал в атаке активного участия. В то же время в правильном положении находились как выступавший в роли ассистента Бентанкур, так и отправивший мяч в сетку Родригес.

NO HAB?A FUERA DE JUEGO: No entend? esta acci?n de gol anulada a Uruguay. El hombre que est? en posici?n adelantada lo hace de manera pasiva, no interviene. Error craso de Nicol?s Gallo y Andr?s Rojas. Era GOL uruguayo! #Eliminatorias



?@JMValladares pic.twitter.com/HoBnt0NpzU — VAR Central (Andr?s) ? (@ElVarCentral) June 3, 2021

Кроме того, в центре внимания оказался эпизод, в котором Весино каратистским ударом попал в голову Лусене. ВАР посоветовал Вильмару Рольдану изучить запись на предмет возможного удаления, однако колумбийский арбитр оценил, что на красную карточку случившееся не тянет. Весино, бесспорно, действовал опасно, но, видимо, рефери посчитал, что хавбек «Интера» играл в мяч, и только потом произошел контакт с парагвайским футболистом, который в итоге продолжил игру с забинтованной головой.

Wilmar Roldan revis? una jugada en el VAR ante una posible expulsi?n de Vecino. ?Crees que debi? sacarle tarjeta roja? ?



?? Uruguay ?? 0-0 ?? Paraguay #ClasificatoriasxMDeportes ?



M?ralo por Movistar Play ?? https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/oqLg0gjfcL — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 3, 2021

Боливия — Венесуэла — 3:1 (М.Морено, 5, 83. Бехарано, 60 — Чансельор, 26)