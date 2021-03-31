«Эти парни вызывают жалость. Мне за страну обидно до слез!» Крик души победителя юношеского Евро

Геннадий Костылев, дважды выигрывавший с юношескими сборными СССР чемпионат Европы (с U-16 в 1985-м и с U-18 в 1990 году) — о фиаско команды Михаила Галактионова в матче с Данией (0:3) на молодежном Евро.

Они не умеют играть в футбол

— Почему сборная провалилась в первые 10 минут матча с Данией?

— Постойте. Это все частности. Могу вам задать встречный вопрос?

— Конечно.

— Неужели вы не видите, что у нас происходит годами! Эти молодые футболисты, которые выступают в премьер-лиге, вызывают у меня жалость! Они же реально ничего не умеют. Совершенно необученные. Нет азов. Нельзя же таких людей выводить на поле.

— Резко вы о них.

— А вы представляете, если в театре будут выходить никчемные актеры? А почему там нельзя, а здесь так можно? У меня просто слов нет. Ну какие тренеры их учили?! Что творится в наших школах, которые гордо именуются академиями?

— Что прежде всего вас возмущает? О каких азах вы говорите?

— Да футбол уже ушел вперед, а они топчутся на месте. Не знают, как принять, как отдать. Такое впечатление, что эти парни не страну великую представляют, а вышли просто побаловаться. А самое страшное, что они не умеют играть в футбол...

— Не умеют?

— Останавливают мяч, идут с ним пешком и точного паса отдать не могут. Сколько ошибок! Вы посчитайте. Который год я смотрю такое безобразие. Могут потолкаться, пободаться немного. И все. Ребят, у нас в премьер-лиге нет футболистов! Очнитесь уже! Один Головин уехал во Францию, играет там. И то его немного недоучили. Если бы подняли ему футбольное образование, может быть, и «Барселона» за ним приехала бы.

Ну это же провал всей системы! Сегодня смотрю игру с датчанами. Они что, во двор вышли порезвиться или на лужайку? Что это за качество футбола? А разве есть у нас в национальной команде игроки серьезного уровня? Ну Головин, да. А дальше? И у нас все молчат, закрывают на проблему глаза. А король-то голый! Ну нет у нас игроков... До чего мы дожили? Мне за страну обидно до слез! Почему футбольная Россия такая беззубая? Ну нет мастерства, ну включайте тогда характер, самоотдачу! Даже этого не могут! Тьфу...

Может, им зарплату маленькую платят и они саботируют?

— Но Исландию-то разгромили.

— Да при чем тут Исландия? При определенном стечении обстоятельств обыграть можно кого угодно. Я в целом про систему обучения и подготовки наших футболистов говорю. Они же не могут взаимодействовать на малом пространстве, отыграться друг с другом! Где открывания? Где хоть какая-то мысль? Может быть, им зарплату маленькую платят и они саботируют?

— Не похоже.

— Одна болтовня кругом, обман! Ребята, очнитесь! Нужно кричать: «Караул!» Куда мы скатились?! Никому ничего не нужно. Я же входил в разные комиссии, выступал с предложениями. Как об стенку горох! На детском уровне есть у нас таланты. Есть! Но потом же они пропадают! Куда они делись?

— Куда?

— Не знаю. А знаете, что у нас с тренерами творится?

— Что?

— Сто человек получили категорию PRO и сидят без работы. Зато к нам везут всякое, извините за выражение, дерьмо. Это и тренеров касается, и игроков.

— Вы про иностранцев?

— Да. Они что, сильнее нас? А куда наших девать? Мне неудобно это вспоминать, но я в 1990 году головной доклад читал на комитете УЕФА! Учил эту... Европу, что такое современный футбол! Вы можете себе сейчас такое представить?! За 30 лет все развалили! Позор! Я не могу больше это смотреть. Выключаю телевизор, все. Довольно с меня.

Чалов ни одного рывка не сделал в полную силу

— Давайте пройдемся по персоналиям. Вы говорите, что нет игроков. Захарян разве не талантлив?

— Талантлив? Вундеркинд? Ну вы чего?! Резкий парень, да. Но ведь не обучен же! И характер ему нужно заиметь бойцовский. Это вообще-то спорт высших достижений. Напрочь потеряна школа... Где исполнители?

— Как вам Макаров?

— У вас хоть какой-то вкус есть? У него есть всего пара качеств. Левая нога и прием неплохой. Но он не умеет играть в коллективный футбол. Вообще никакой в этом компоненте! Надо учить, учить, учить! Им стадионы такие построили, народ пошел на футбол. А сейчас все плюнут на это! Или Чалов...

— А что Чалов?

— Да он ни одного рывка не сделал в полную силу. Он что, одолжение делает? Они вообще-то честь страны защищают. Они хоть это понимают? Да я бы со стыда сгорел, если бы те же датчане меня «возили» как мальчишку! Удавился бы и бросил бы все. А у нас целое поколение такое растет.

— Это поколение — одно из самых талантливых за последнее время.

— А азов не знает! Ну не думают они на два хода вперед. Скорость принятия решений никакая. Мяч у них не ходит. Располагаются они совсем не так, как надо. Ни отдать, ни принять, ни отобрать.

— На Дивеева и Евгеньева возлагались надежды.

— Хм. Евгеньев же неповоротлив. Протыкает мяч вперед, и все... Где пасы?!

А у нас школы называют академиями. Какие на фиг академии? Я как-то зашел в одну, посмотреть тренировки. Так там тренер на детей матом орет. Матом, понимаете?! А родители в стороне стоят, хихикают. Я возмутился: «Вы чего творите-то, чего он на ваших детей так ругается?» А они: «Пусть закаляются». Елы-палы, да кто он такой, чтобы материться? Он сам из себя ничего не представляет! Ничему научить не может, а кричит. Вся система такая! Академией «Динамо» руководили испанцы. Учили тренеров, как работать. Так у них дети мяч коленками гоняли... Я удивился: «Зачем это? Надо же сначала азам научить!» Отвечают: «Сам футбол научит». Тогда ты на кой черт сюда приехал!